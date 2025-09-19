Tempo di lettura: 2 minuti La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore esprime profonda gratitudine a tutte le istituzioni, enti e associazioni che hanno scelto di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Alla prima udienza preliminare presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno, la presenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, dell’ANCI, di ASMEL, di Avviso Pubblico, di Fondazione Polis, di Città Slow International, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dell’Associazione Emergenza Legalità, di Libera, di Legambiente e della Fondazione Angelo Vassallo ha rappresentato un abbraccio corale attorno alla memoria di Angelo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, la Fondazione: “La presenza dello Stato e delle associazioni è un gran segnale”