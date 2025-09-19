Omicidio Matteuzzi | Giustizia è stata fatta
"Giustizia è stata fatta e per sempre. Ora davvero la nostra Alessandra ha la pace che merita. Anche se il dolore per non averla più tra noi resta sempre immenso". Esprime tutta la sua soddisfazione l’avvocato pavullese Sonia Bartolini, cugina di Alessandra Matteuzzi, la 56enne bolognese massacrata brutalmente il 23 agosto 2022 dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, oggi 29enne, con martellate, calci, pugni e pure colpi di panchina, sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio. Mercoledì la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per il femminicidio di Alessandra, confermando la condanna all’ ergastolo per Padovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
