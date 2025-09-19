Omicidio Mastrapasqua crescere a Rozzano non è un' attenuante | Non tutti i cittadini sono delinquenti

Nascere a crescere a Rozzano non è un'attenuante, ma l'età va tenuta in considerazione. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui è stato condannato a 27 anni Daniele Rezza, killer di Manuel Mastrapasqua (31 anni), ucciso per un paio di cuffiette da 14 euro nella notte dell'11. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Omicidio Mastrapasqua, condanna a 27 anni. La Corte d'Assise di Milano ha stabilito che per Daniele Rezza non ci sono attenuanti: "Il quartiere dove si cresce non è attenuante, altrimenti genererebbe un odioso pregiudizio."

Omicidio Mastrapasqua, le motivazioni: "Essere nato a Rozzano non è attenuante, l'età sì"

