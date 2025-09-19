Omicidio Giancarlo Siani un musicista napoletano firma la sigla finale del documentario
Sarà la canzone "Ogni Vota" di Tueff a chiudere il documentario realizzato per i 40 anni dalla morte di Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. Il brano, un vero e proprio tributo di Tueff a Siani, nasce anche grazie alla collaborazione di Luigi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - giancarlo
Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dall’omicidio per mano della camorra
Omicidio Siani, il fratello: “Giancarlo quarant’anni dopo” - X Vai su X
#Siani Giancarlo Siani: Napoli lo ricorda a 40 anni dal suo omicidio Vai su Facebook
Omicidio Giancarlo Siani, un musicista napoletano firma la sigla finale del documentario; Trent’anni fa l’omicidio di Giancarlo Siani, la musica di Vasco nel film che lo ricorda; Giancarlo Siani e lo sbando sui fatti.
Giancarlo Siani, reading degli articoli per le nuove generazioni «La cronaca da Fortapàsc» - È diventata strumento musicale, vibrazione di metallo e quindi veicolo di cultura ed emozioni. Scrive ilmattino.it
40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, un mese di eventi per ricordarlo - NAPOLI (ITALPRESS) – A partire da domani fino alla fine di tutto il mese di ottobre Napoli e provincia ricordano Giancarlo Siani: presentato nella sede partenopea dell’Ordine dei Giornalisti della Cam ... Come scrive msn.com