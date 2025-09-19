Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi in cinque a processo | Delitto con modalità mafiose

Milano, 19 settembre 2025 – Dopo anni in cui l’ omicidio dell’ ex capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi (ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, a Milano) è rimasto irrisolto, ora sta emergendo un disegno preciso di quanto accaduto. E s i va a processo. La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto il rito immediato a carico di cinque persone, tra cui gli ex leader della Curva Nord interista Andrea Beretta e Marco Ferdico. La decisione segue la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola. Il processo inizierà il 10 dicembre in Corte d'Assise.  I cinque imputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

