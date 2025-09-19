Omicidio Charlie Kirk Trump | Ho parlato con sua moglie è devastata – Il video
(Agenzia Vista) Virginia, 12 settembre 2025 “Ho parlato con la moglie di Charlie Kirk, è devastata.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine della cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre al Pentagono. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
