Omicidio Boiocchi l’ex capo ultrà dell’Inter Ferdico nei guai | rischia l’ergastolo!

Il Gip annuncia: «Ucciso con metodi mafiosi». Il tragico omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista, avvenuto il 29 ottobre 2022 a Milano, ha portato alla richiesta di processo immediato per cinque persone. La Giudice per le indagini preliminari, Francesca Ballesi, ha formalizzato l’invio a processo degli ex leader della Curva Nord, Andrea Beretta e Marco Ferdico, assieme al padre Gianfranco, ai presunti esecutori materiali Daniel D’Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. Il delitto è stato classificato come omicidio premeditato con metodi mafiosi, come confermato dalle indagini condotte dalla Squadra mobile della Polizia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Omicidio Boiocchi, l’ex capo ultrà dell’Inter Ferdico nei guai: rischia l’ergastolo!

In questa notizia si parla di: omicidio - boiocchi

Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: “Delitto con modalità mafiose”

Omicidio Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico

Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Marco Ferdico e Andrea Beretta

Omicidio Boiocchi, Gip: "Ucciso con metodi mafiosi". Ferdico e altri rischiano ergastolo - X Vai su X

Le confessioni di Marco Ferdico, ex capo ultrà interista: «Rapinai un amico per la coca e poi pianificai l'omicidio di Boiocchi» Vai su Facebook

Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Andrea Beretta e Marco Ferdico. «Il capo ultrà dell'Inter ucciso con metodi mafiosi» - A processo anche Gianfranco Ferdico, padre di Marco, e i presunti esecutori materiali del delitto, Daniel D'Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. Segnala milano.corriere.it

Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: “Delitto con modalità mafiose” - La gip Francesca Ballesi ha mandato a processo con rito immediato in Corte d'Assise (si salta l'udienza preliminare) anche gli ex leader della Curva Nord Andrea Beretta e Marco Ferdico ... Si legge su msn.com