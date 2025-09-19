Omicidio Boiocchi giudizio immediato per Marco Ferdico e Andrea Beretta

Il gip di Milano Francesca Ballesi ha disposto il giudizio immediato per cinque imputati, tra cui gli ex capi della Curva Nord Andrea Beretta e Marco Ferdico, ritenuti coinvolti nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista assassinato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 davanti alla sua abitazione nel quartiere Figino. La decisione porta il caso direttamente davanti alla Corte d’Assise, con la prima udienza fissata per il 10 dicembre. Nel provvedimento la giudice definisce il delitto premeditato e « con modalità mafiose ». A far scattare l’inchiesta è stata la collaborazione di Beretta, avvenuta dopo l’arresto per l’omicidio del boss della ’ndrangheta Antonio Bellocco. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Marco Ferdico e Andrea Beretta

In questa notizia si parla di: omicidio - boiocchi

Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: “Delitto con modalità mafiose”

Omicidio Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico

Il gip sull'omicidio del capo ultrà Boiocchi: "Beretta e Ferdico a processo". Accolta la richiesta dei pm. Boiocchi è stato ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano. #ANSA - X Vai su X

Le confessioni di Marco Ferdico, ex capo ultrà interista: «Rapinai un amico per la coca e poi pianificai l'omicidio di Boiocchi» Vai su Facebook

Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Andrea Beretta e Marco Ferdico. «Il capo ultrà dell'Inter ucciso con metodi mafiosi»; Omicidio ex capo ultrà Inter Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: “Delitto con modalità mafiose”; L’omicidio Boiocchi nel «contesto di ‘ndrangheta»: a giudizio anche il vibonese Simoncini.

Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Andrea Beretta e Marco Ferdico. «Il capo ultrà dell'Inter ucciso con metodi mafiosi» - A processo anche Gianfranco Ferdico, padre di Marco, e i presunti esecutori materiali del delitto, Daniel D'Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. Si legge su milano.corriere.it

L’omicidio Boiocchi nel «contesto di ‘ndrangheta»: a giudizio anche il vibonese Simoncini - Il gip di Milano, accogliendo la tesi dell'accusa, ha disposto il giudizio immediato per il vibonese insieme a D'Alessandro, i due Ferdico e il pentito Beretta ... corrieredellacalabria.it scrive