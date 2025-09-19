Omer Elomari al Grande Fratello 2025

19 set 2025

L’Italia ha rappresentato per lui una rinascita, ma il Grande Fratello potrebbe trasformarsi in una vera e propria rivincita. Tra i concorrenti della prossima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre, c’è il siriano Omer Elomari. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi, è dovuto scappare dal suo paese, ma non ha mai smesso di lottare. E’ forte, è carismatico e ha un sorriso speciale: l’Italia è stata la sua rinascita, la casa del Grande Fratello sarà la sua rivicinta? è la descrizione che fa Simona Ventura di un’altra ‘storia triste’ pronta ad abitare la casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

