Omaggio poetico di Mario Festa alla consorte Assunta

Periodicodaily.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il poeta Mario Festa rende un toccante omaggio alla memoria della sua amata consorte Assunta,che ora non c’è più, con una raccolta di poesie intense e cariche di sentimento. Le liriche che vi proponiamo oggi — “TRA LE TUE BRACCIA”, “TI CERCO”, “SENZA DI TE” e “I GIORNI MIGLIORI” — sono tratte dal libro “Una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

