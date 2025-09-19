Oltre duemila persone in piazza a Firenze per stringersi a fianco al popolo Palestinese FOTO

19 set 2025

Sono partiti da piazza Dalmazia per un lungo corteo per Gaza, in settimane dove si susseguono innumerevoli manifestazioni e presidi per il popolo palestinese e per chiedere un cessate il fuoco immediato. È stata molto partecipata la risposta di Firenze all’appello della Cgil che ha indetto in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

