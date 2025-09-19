Oltre duecento adesioni all' appello per la Palestina | tra i firmatari Bersani e il premio Nobel Shirin Ebadi

“Noi, autrici, autori e ospiti presenti all’edizione 2025 di Pordenone Legge, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente la nostra preoccupazione per la gravissima situazione umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e di sollecitare un intervento urgente da parte delle nostre istituzioni”. È. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - duecento

False griffe, blitz in pieno centro . Borse e portachiavi contraffatti, sequestrati oltre duecento articoli

Terni Canta d’Autore, il festival di Sanremo della città: “Oltre duecento candidature. Risultato che entusiasma”

Terni Canta d’Autore, il festival di Sanremo della città: “Oltre duecento candidature. Risultato che entusiasma”

FESTA A DOGALETTO PER IL 16° MOTOINCONTRO Oltre duecento motocicli d'epoca, provenienti da tutto il Triveneto, hanno sfilato domenica scorsa a Dogaletto per il 16° Motoincontro, organizzato in maniera impeccabile dal locale Club. I mezzi han Vai su Facebook

Dentro la parola di Van Morrison, dove il blues si fa spirituale. Ottant’anni appena compiuti, il cantautore irlandese presenterà a Belfast il 14 settembre una raccolta di oltre duecento testi che racchiudono i cardini della sua poetica https://buff.ly/zoS4GNa - X Vai su X

Oltre duecento adesioni all'appello per la Palestina: tra i firmatari Bersani e il premio Nobel Shirin Ebadi; Oltre 200 adesioni in due giorni all’appello su Gaza del Comitato “Esistono i Diritti”; Da Monte Sole l'appello per Gaza: una grande manifestazione nazionale per la pace.

Vaccini. Da Fimmg e Cittadinanzattiva appello per l'adesione dei cittadini - Oltre ad un deciso appello ai cittadini, il richiamo di FIMMG e Cittadinanzattiva è anche alle Regioni, affinché garantiscano il diritto alla vaccinazione con programmazioni adeguate e tempestive. Segnala quotidianosanita.it

Piemonte, oltre 23mila adesioni a Piemove in 15 giorni - 440 gli studenti, in soli 15 giorni, che hanno chiesto di aderire a Piemove, la misura della Regione che garantisce la mobilità gratuita agli studenti under 26 iscritti agli atenei ... Secondo rainews.it