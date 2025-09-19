Oltre 38 mila persone per ‘Corri La Vita’ tra sport cultura e prevenzione

FIRENZE – Domenica (28 settembre) Firenze tornerà a vivere la magia di Corri La Vita, l’evento che unisce sport, cultura e solidarietà. Sono attese oltre 38 mila persone, pronte a correre o camminare per sostenere la raccolta fondi destinata ai progetti per la cura del tumore al seno. L’iniziativa, giunta alla ventitreesima edizione, è organizzata in collaborazione con Lilt Firenze e Firenze Marathon. La mattina, a partire dalle 9,15, un palco sarà allestito lungo l’Arno, a viale Lincoln, nel Parco delle Cascine, per dare il via ufficiale alla manifestazione. Testimonial e amici dell’evento si sposteranno poi in Piazza della Signoria all’arrivo dei corridori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it