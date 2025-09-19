Oltre 38 mila persone per ‘Corri La Vita’ tra sport cultura e prevenzione
FIRENZE – Domenica (28 settembre) Firenze tornerà a vivere la magia di Corri La Vita, l’evento che unisce sport, cultura e solidarietà. Sono attese oltre 38 mila persone, pronte a correre o camminare per sostenere la raccolta fondi destinata ai progetti per la cura del tumore al seno. L’iniziativa, giunta alla ventitreesima edizione, è organizzata in collaborazione con Lilt Firenze e Firenze Marathon. La mattina, a partire dalle 9,15, un palco sarà allestito lungo l’Arno, a viale Lincoln, nel Parco delle Cascine, per dare il via ufficiale alla manifestazione. Testimonial e amici dell’evento si sposteranno poi in Piazza della Signoria all’arrivo dei corridori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Roma, abbonamenti esauriti: oltre 40 mila tessere vendute
Truffa con il bonus facciate, l'indagine parte dalla denuncia di un albergatore: sequestrati oltre 140 mila euro a un imprenditore edile
Medico morì prima di poter godere delle ferie arretrate, famiglia riceve oltre 101 mila euro
#Controlli, sequestrati oltre 12 mila ettolitri di vino, @FrancescoLollo1: trasparenza filiere non negoziabile @ICQRF - X Vai su X
La merce, per un valore di oltre 30 mila euro, era priva di indicazioni sulla sicurezza Vai su Facebook
Oltre 10 mila persone a protesta pro Gaza a Copenaghen - palestinese a Copenaghen, chiedendo la fine della guerra a Gaza e sollecitando la Danimarca a riconoscere lo Stato di Palestina. ansa.it scrive
Lo «tsunami bianco» investe la Francia: oltre 200 mila persone coinvolte nella distribuzione al dettaglio di cocaina - Un rapporto confidenziale del ministero dell’Interno consultato da Le Monde spiega nel dettaglio l'enorme peso del traffico di droga e in particolare di cocaina in Francia, che le autorità ... Scrive corriere.it