Oltre 370 studenti alla Festa dell' albero di Ceci

Ilpiacenza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 370 gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio che venerdì 19 settembre, hanno preso parte alla sedicesima edizione della “Festa dell'Albero e della Natura” a le Vallette di Ceci di Bobbio, organizzata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme all’Istituto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

