Oltre 370 studenti alla Festa dell' albero di Ceci
Sono oltre 370 gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio che venerdì 19 settembre, hanno preso parte alla sedicesima edizione della “Festa dell'Albero e della Natura” a le Vallette di Ceci di Bobbio, organizzata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme all’Istituto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
