Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour di Tiziano Ferro Stadi26

Milano, 19 set. (askanews) – Un’altra settimana di grandi soddisfazioni per Tiziano Ferro. L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall’apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti. A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno). I biglietti per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili in vendita generale su www.livenation.ittizianoferro a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it