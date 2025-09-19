Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour di Tiziano Ferro Stadi26
Milano, 19 set. (askanews) – Un’altra settimana di grandi soddisfazioni per Tiziano Ferro. L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall’apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti. A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno). I biglietti per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili in vendita generale su www.livenation.ittizianoferro a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: oltre - biglietti
Caravaggio 2025, assalto al sito per i biglietti della mostra: oltre 14 mila in coda online
"Biglietti pagati, ma mai arrivati": oltre 400 denunce per truffa e danni per 250mila euro, oscurati i siti Fly-go.it e Flygovoyager.com
Vasco Live 2026, esauriti in poche ore tutti i concerti: oltre 350mila biglietti già venduti
? | BIGLIETTI | Sarnese-Barletta | info utili ? sabato, 20 settembre | ? ore 16:00 ? stadio “Felice Squitieri” di Sarno 3ª giornata | serie D | girone H capienza settore ospiti: 870 costo del biglietto: 10€, oltre oneri fiscali biglietti acquistabili presso le s Vai su Facebook
Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour STADI26 di Tiziano Ferro; Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour di Tiziano Ferro Stadi26; Ultimo, in vendita i biglietti per il raduno del 2026: l'intervista di . VIDEO.
Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour di Tiziano Ferro Stadi26 - L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal p ... Da askanews.it
Record mondiale per Ultimo, 250mila biglietti venduti per il concerto a Tor vergata nel 2026 - Un record assoluto quello segnato da Ultimo oggi 15 luglio: il cantante ha venduto oltre 200mila biglietti nella prima ora di apertura delle vendite per l'evento che verrà ricordato come "Il Raduno ... Scrive fanpage.it