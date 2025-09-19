Oltre 120.000 firme spingono la riforma | riscatto della laurea a 900 euro l’anno per anticipare l’uscita dal servizio e contrastare il burnout nel comparto scuola Ddl Bucalo in Parlamento
Approda nelle commissioni parlamentari il disegno di legge 14132025 che promette di rivoluzionare il sistema previdenziale del personale scolastico. La senatrice Carmela Bucalo, esponente di Fratelli d'Italia, ha presentato una proposta normativa che consentirebbe il riscatto della laurea a costi drasticamente ridotti, fissando l'importo a circa 900 euro per anno accademico invece degli attuali 6.076 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
