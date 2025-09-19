Olimpiadi Milano-Cortina aprono i negozi dedicati ai Giochi e sta per arrivare il megastore

Tutto pronto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, anche i negozi ufficiali. Sono aperti i nuovi store in largo Cairoli e in piazza San Babila dedicati ai Giochi. Gli spazi sono stati ideati per essere luogo per gli appassionati di Olimpiadi e Paralimpiadi. Qui si trovano gadget e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate

A Milano aperti i primi official store di Milano Cortina 2026 - Dopo il successo del temporary shop a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 inaugura due nuovi punti vendita nel cuore del ...

Olimpiadi, Balich svela la cerimonia inaugurale. Ecco quando sarà - Vent'anni dopo Torino 2006, cosa si inventerà Marco Balich per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-