Olimpiadi 2026 il Cio visita il villaggio olimpico di Milano ma non c’è nessuno del governo Lettera dei vertici con disappunto verso Palazzo Chigi

Una lettera in cui si esprime «disappunto» per non aver incontrato in questi giorni esponenti del governo italiano è stata inviata – secondo quanto riporta l’ANSA in ambienti olimpici – dai vertici del Cio al ministero dello Sport. A Milano si è appena svolta la conferenza stampa di chiusura del Comitato Esecutivo del Cio con la presidente Kirsty Coventry, nella quale ha affermato di «non vedere l’ora di conoscere i risultati degli incontri» in programma «la prossima settimana». La visita con la delegazione, Sala e Fontana (ma nessun rappresentante dell’esecutivo). Ieri la presidente del Cio  Kirsty Coventry  ha visitato il  Villaggio Olimpico  di  Milano. 🔗 Leggi su Open.online

