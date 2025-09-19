Oktoberfest 2025 birra a 15,80 euro e bistecche da 229 L’acqua carissima | i nuovi prezzi poco popolari dell’evento di Monaco
Costa caro il divertimento all’Oktoberfest. La prossima edizione della festa tradizionale bavarese tra fiumi di birra, balli sfrenati e costumi tradizionali sarà, come ogni anno, la più cara di sempre. Il prezzo medio di un litro di birra, di quella proprio non si può fare a meno, ha raggiunto i 15,25 euro, con picchi fino a 15,80 euro nella tenda Münchner Stubn, quella che ricrea il salotto bavarese con strumenti musicali d’epoca e foto di celebrità locali. E per gli astemi che volessero andare all’Oktoberfest solo per l’atmosfera le cose non vanno meglio: 10,95 euro per un litro d’acqua e 12,48 per una limonata. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: oktoberfest - birra
In Italia arriva il treno della birra: da dove parte e quanto costa il mezzo speciale per l’Oktoberfest
6° Oktoberfest a Camogli con birra e prodotti tipici bavaresi
Ariano: birra, musica live e gastronomia tipica per l’Oktoberfest
Da sabato 20 settembre, fino al 5 ottobre, all’Officina Oktoberfest! Birra speciale Tucher Festbìer e menù davvero incredibile. Un golosissimo hot-dog in stile tedesco ma con un tocco Officina e due piatti preparati dal nostro Chef! Vi aspettiamo Vai su Facebook
Cassano Magnago si tinge di Baviera con l’Oktoberfest 2025 - Dal 19 al 21 settembre tre giorni di birra, cucina tipica e musica live sotto il tendone da 1600 mq in via Primo Maggio ... Da varesenews.it
Oktoberfest a Gardaland, la festa della birra a due passi da casa - Tutto questo viene ricreato a Gardaland dove, oltre ai divertimenti, non ... Lo riporta siviaggia.it