Oktoberfest 2025 birra a 15,80 euro e bistecche da 229 L’acqua carissima | i nuovi prezzi poco popolari dell’evento di Monaco

Costa caro il divertimento all'Oktoberfest. La prossima edizione della festa tradizionale bavarese tra fiumi di birra, balli sfrenati e costumi tradizionali sarà, come ogni anno, la più cara di sempre. Il prezzo medio di un litro di birra, di quella proprio non si può fare a meno, ha raggiunto i 15,25 euro, con picchi fino a 15,80 euro nella tenda Münchner Stubn, quella che ricrea il salotto bavarese con strumenti musicali d'epoca e foto di celebrità locali. E per gli astemi che volessero andare all'Oktoberfest solo per l'atmosfera le cose non vanno meglio: 10,95 euro per un litro d'acqua e 12,48 per una limonata.