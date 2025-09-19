Ogni carta del set di pokémon tcg trapelata online
Il mondo del Pokémon Trading Card Game si prepara a una nuova importante uscita con il set Inferno X. La collezione, composta da 80 carte principali, è stata recentemente svelata online in vista del suo lancio ufficiale previsto per il 26 settembre in Giappone. Sebbene questa serie non sia destinata ad arrivare direttamente nei mercati occidentali, le anteprime forniscono un’idea chiara di cosa aspettarsi dai prossimi set in lingua inglese. tutte le carte del set inferno x di pokemon. focus su evoluzioni mega e altre innovazioni. Il set Inferno X si distingue principalmente per l’enfasi sulle Mega Evoluzioni e Pokémon ex, offrendo nuove strategie di gioco e modalità di competizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
