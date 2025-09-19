Oggi l' inaugurazione del nuovo stabilimento dell' imbottigliamento dell' acqua Fiuggi

Frosinonetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo management guidato dal Leonardo Maria Del Vecchio ha investito l'importante cifra di 7 milioni di euro per la ristrutturazione completa dello stabilimento dell'imbottigliamento dell'acqua Fiuggi.Stabilimento entrato a regime già da tempo ma che verrà inaugurato ufficialmente questa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - inaugurazione

Ospedale Monopoli-Fasano: oggi inaugurazione Contrada Sant'Antonio D'Ascula

FOTO/ Murale #NON INVANO, oggi la cerimonia di inaugurazione a Secondigliano

Accadde oggi: 3 agosto, l’inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano

Oggi l'inaugurazione del nuovo stabilimento dell'imbottigliamento dell'acqua Fiuggi; Acqua di Fiuggi nel futuro. Oggi il nuovo stabilimento; Nei 100 anni di Merloni apre le porte Villa Miliani.

Acqua di Fiuggi nel futuro. Oggi il nuovo stabilimento - Un rilancio da 40 milioni di euro per un futuro tra storia e innovazione, Leonardo Maria Del Vecchio inaugura il nuovo sito industriale di Acqua Fiuggi. Segnala ilmessaggero.it

oggi inaugurazione nuovo stabilimentoAcqua di Fiuggi, Del Vecchio inaugura i nuovi impianti - Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dello stabilimento di imbottigliamento dell’ Acqua Fiuggi, un profondo restyling e potenziamento delle linee produttive con cui il nuovo corso targato Leonar ... Si legge su ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Inaugurazione Nuovo Stabilimento