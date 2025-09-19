Saranno le iniziative del Comune e di Croce Verde e Anpi a scandire l’81° anniversario della liberazione di Pietrasanta dal nazifascismo. Si parte stamani con le cerimonie promosse dal Comune: alle 9 a Strettoia sarà desposto un mazzo di fiori al monumento alla Linea Gotica e così pure alle 9,30 sul viale Apua al cippo dedicato al soldato americano Sadao Munemori. Il terzo tributo si terrà alle 9,45 al cippo dell’Osterietta, dove quattro civili furono fucilati durante la ritirata delle truppe tedesche. Alle 10 le celebrazioni si sposteranno in città. Alle sede municipale di via Capriglia sarà svelata la targa commemorativa per la medaglia d’argento al merito civile assegnata a Pietrasanta nel 2018, a cui seguirà il corteo fino in piazza Statuto alla presenza di istituzioni, studenti, associazioni combattentistiche e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi le cerimonie per la liberazione della città