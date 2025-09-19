Oggi il primo stop per Gaza lunedì sciopero generale

Una giornata di mobilitazione e scioperi a livello nazionale oggi, venerdì 19 settembre, a sostegno del popolo di Gaza e contro l'invasione israeliana. In Emilia-Romagna sono state proclamate quattro ore di sciopero, in uscita, per tutti i settori, a esclusione dei servizi pubblici. Diversamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it