Oggi il primo sciopero per Gaza | ecco chi si ferma

Oggi, 19 settembre, si terrà il primo dei due scioperi per la Palestina e per Gaza. L'astensione dal lavoro proclamata dalla Cgil coinvolge, per le ultime quattro ore di ogni fine turno, i lavoratori dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture. A Parma si terrà un presidio, dalle 16. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

