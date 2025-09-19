Oggi a Roma il premio 60 under 30

Per il terzo anno consecutivo, anche nel 2025 torna il premio “60 under 30”, dedicato ai giovani con meno di 30 anni impegnati nella politica e nelle istituzioni, promosso dall’associazione La giovane Roma e dal magazine Politica, in partnership con l’Università degli studi Link e con il settimanale L’Espresso. L’evento è in programma per oggi 19 settembre, a partire dalle 16, proprio presso la sede dell’università partner e prevede la premiazione di 60 ragazze e ragazzi con meno di 30 anni, giovani promesse della politica e delle istituzioni, proprio con l’obiettivo di valorizzare una nuova generazione che abbia un ruolo centrale nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

