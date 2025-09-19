Per il terzo anno consecutivo, anche nel 2025 torna il premio “60 under 30”, dedicato ai giovani con meno di 30 anni impegnati nella politica e nelle istituzioni, promosso dall’associazione La giovane Roma e dal magazine Politica, in partnership con l’Università degli studi Link e con il settimanale L’Espresso. L’evento è in programma per oggi 19 settembre, a partire dalle 16, proprio presso la sede dell’università partner e prevede la premiazione di 60 ragazze e ragazzi con meno di 30 anni, giovani promesse della politica e delle istituzioni, proprio con l’obiettivo di valorizzare una nuova generazione che abbia un ruolo centrale nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Oggi a Roma il premio 60 under 30