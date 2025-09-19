Oggi 19 settembre | santi del giorno eventi e curiosità

Oggi è venerdì 19 settembre 2025, 262esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 103 giorni. Il sole sorge alle 6,57 e tramonta alle 19,16. La luna è in fase calante. Il santo del giorno è San Gennaro, vescovo e martire, patrono di Napoli. È ricordato per il miracolo della liquefazione del suo sangue, che si ripete più volte l’anno. Tra i fatti storici • 1356 – Battaglia di Poitiers: l’esercito francese viene sconfitto dagli inglesi durante la Guerra dei cent’anni. • 1796 – George Washington tiene il suo discorso di addio come presidente degli Stati Uniti. • • 1943 – Durante la Seconda guerra mondiale le truppe tedesche compiono l’eccidio di Boves, in provincia di Cuneo: vengono uccisi 23 civili e incendiate numerose abitazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Venerdì 19 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

San Gennaro, 19 settembre 2025/ Oggi si celebra il rito della liquefazione del sangue del Patrono di Napoli - Oggi ci sarà il rito della liquefazione del Santo: sarà buona o cattiva sorte? ilsussidiario.net scrive

19 settembre 2025: auguri di buon onomastico Gennaro, Patrono di Napoli - Oggi, 19 settembre 2025, è festa di San Gennaro: il Santo è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. Lo riporta strettoweb.com