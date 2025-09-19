È forte la venerazione per San Gennaro, in particolare a Napoli, la città di cui è il patrono. Il suo culto, antichissimo, è sempre molto vivo. San Gennaro, che si commemora oggi 19 settembre, è un santo molto conosciuto perché è sempre stata molto forte la devozione popolare in Campania e in particolare a Napoli,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 19 settembre è San Gennaro: il patrono di Napoli dal culto antico e sempre attuale