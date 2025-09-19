Odifreddi insulta anche Papa Leone | Pilatesco privo di credibilità La Santa Sede non parla di genocidio a Gaza e lui va ai matti

Definisce Papa Leone “pilatesco” e ambiguo. Ha perso ogni freno inibitore il professor Odifreddi. Non bastava l’agghiacciante commento all’indomani dell’omicidio del giovane conservatore Charlie Kirk: “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Non bastava la classifica delle uccisioni di serie A e di serie B. Non bastava la sua replica a chi, come Giorgia Meloni, era inorridita dopo queste parole: “Ridirei quello che ho detto”. Ora il matematico Odifreddi intervistato da Fanpage, insulta pure il Papa in un delirio di onnipotenza senza ritegno. Gaza, il delirio di Odifreddi: “Il Papa se ne lava le mani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

