Odifreddi insulta anche Papa Leone | Pilatesco privo di credibilità La Santa Sede non parla di genocidio a Gaza e lui va ai matti
Definisce Papa Leone “pilatesco” e ambiguo. Ha perso ogni freno inibitore il professor Odifreddi. Non bastava l’agghiacciante commento all’indomani dell’omicidio del giovane conservatore Charlie Kirk: “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Non bastava la classifica delle uccisioni di serie A e di serie B. Non bastava la sua replica a chi, come Giorgia Meloni, era inorridita dopo queste parole: “Ridirei quello che ho detto”. Ora il matematico Odifreddi intervistato da Fanpage, insulta pure il Papa in un delirio di onnipotenza senza ritegno. Gaza, il delirio di Odifreddi: “Il Papa se ne lava le mani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: odifreddi - insulta
Un giornalista di La7 inneggia alle BR e insulta le Forze dell’Ordine in stato di alterazione. La notizia? Oscurata. Odifreddi sostiene che non sia grave uccidere un sostenitore Maga. Formigli ignora il grave assassinio di Kirk. E poi accusano Giorgia Meloni qua Vai su Facebook
Odifreddi insulta anche Papa Leone: Pilatesco, privo di credibilità. La Santa Sede non parla di genocidio a Gaza e lui va ai matti; Allora vale anche Leone Di Lernia?; Odifreddi si scaglia pure contro Papa Leone: Pilatesco, perde credibilità | .it.
Il Papa dice che non parla di genocidio a Gaza, Odifreddi: “Almeno Francesco prendeva posizioni chiare” - la Santa Sede non ritiene che al momento si possa rilasciare alcuna dichiarazione" sul genocidio a ... Scrive fanpage.it
Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, si affaccia per salutare i fedeli - «Papa Leone, Papa Leone», il coro intonato davanti a Palazzo Barberini, a Castel Gandolfo, da dove è prevista l'uscita del Pontefice per il ritorno al Vaticano. Segnala ilmessaggero.it