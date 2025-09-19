Occhiuto al 53,6% per Tridico è sprofondo rosso | i calabresi chiedono lavoro non Rdc
Lavoro, non reddito di cittadinanza. I calabresi non si fanno abbindolare dalle promesse del candidato del campo largo, Pasquale Tridico, europarlamentare M5S e, ai tempi in cui era presidente dell’Inps, “padre” insieme a Giuseppe Conte della mancetta di Stato. Il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera non lascia speranze di rimonta: il presidente uscente e ricandidato per il centrodestra Roberto Occhiuto è al 53,6%; Tridico al 45,3%. A completare il quadro l’1,1% del candidato di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano. Il sondaggio Ipsos sulla Calabria: Occhiuto al 53,6%; Tridico al 45,3%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: occhiuto - tridico
Regionali, dietrofront in Calabria, Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra contro Occhiuto
Occhiuto lascia la guida della sanità, destra nervosa dopo la scelta di Tridico
Regionali in Calabria, il sondaggio Emg/Masia: Occhiuto in netto vantaggio su Tridico
Due nuovi sondaggi sulla Calabria. SWG: Occhiuto 59% - Tridico 40% Ipsos: Occhiuto 54% - Tridico 45%. La media dei cinque sondaggi finora usciti dà Occhiuto al 56% e Tridico al 43% (praticamente come le elezioni del 2021). Si vota il 5-6 ottobre. - X Vai su X
Il candidato del centrosinistra non si presenta al Musmi.... #CATANZARO #confronto #occhiuto #salta #SANITà #tridico Vai su Facebook
Occhiuto: «Io il Meloni calabrese? È un complimento. Tridico vuole il precariato» - Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a “La Verità”. corrieredellacalabria.it scrive
Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto: “Tridico vuole il precariato. Gaffe sulle province? Distante dalla regione” - Il suo sfidante pentastellato, Pasquale Tridico, le ha ridotte a tre. Secondo strettoweb.com