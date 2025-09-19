Occhiuto al 53,6% per Tridico è sprofondo rosso | i calabresi chiedono lavoro non Rdc

Lavoro, non reddito di cittadinanza. I calabresi non si fanno abbindolare dalle promesse del candidato del campo largo, Pasquale Tridico, europarlamentare M5S e, ai tempi in cui era presidente dell’Inps, “padre” insieme a Giuseppe Conte della mancetta di Stato. Il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera non lascia speranze di rimonta: il presidente uscente e ricandidato per il centrodestra Roberto Occhiuto è al 53,6%; Tridico al 45,3%. A completare il quadro l’1,1% del candidato di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano. Il sondaggio Ipsos sulla Calabria: Occhiuto al 53,6%; Tridico al 45,3%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

