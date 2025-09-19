Occhio a cullarsi sull’espulsione il Napoli col City ha perso nettamente Non capirlo significa farsi del male
Il principio di realtà è fondamentale, altrimenti poi ci si perde. Come ha recentemente detto Julio Velasco: «L’inizio del declino è quando la persona diventa personaggio. Quando finisce per crederci». Che è un po’ la versione contemporanea della celebre frase, ormai cinquantennale, di Edoardo Bennato in “Un giorno credi”: « Mentre tu sei l’assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente». Tutto questo per ricordare che il Napoli ha perso contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
