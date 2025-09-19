Occhiali AI di Meta la presentazione flop di Zuckerberg | ecco cosa è andato storto e perché fa ridere il web
Doveva essere la rivoluzione tecnologica di Meta, l’alba di una nuova era per l’intelligenza artificiale indossabile. Invece, la presentazione dei nuovi occhiali AI di Meta si è trasformata in un clamoroso flop in diretta, mettendo in imbarazzo Mark Zuckerberg sul palco della Meta Connect. Il CEO di Meta aveva presentato con grande entusiasmo i Ray-Ban di seconda generazione, dotati di intelligenza artificiale e abbinati a un braccialetto neurale. L’obiettivo? Rendere l’IA un supporto quotidiano, intuitivo e a portata di mano. La realtà, però, si è rivelata ben diversa. Durante una dimostrazione live con l’influencer e chef Jack Mancuso, Zuckerberg ha chiesto all’IA integrata negli occhiali di suggerire una ricetta per una salsa di ispirazione coreana. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: occhiali - meta
Zuckerberg lancia occhiali Meta con AI
Meta entra in Essilux con quota da 3 miliardi dopo nuovi occhiali con AI
Gli occhiali Oakley Meta arrivano in Italia in estate. Ecco i prezzi ufficiali
Meta Ray-Ban Display, ecco gli occhiali del futuro stile Minority Report. Ne parliamo sabato a Eta Beta Alle 11.30 su Radio1 Rai. Dodici anni dopo i Google Glass, Meta rilancia la sfida degli occhiali intelligenti. Questa volta, grazie all'AI, potrebbe diventare un Vai su Facebook
Il Meta Connect 2025 è ormai una fiera di occhiali smart. Abbandonati i visori #Meta punta tutto sugli smart glasses realizzati con #EssilorLuxottica. Novità, prezzi (non proprio popolari), ma anche interrogativi sui device Su http://Startmag.it - X Vai su X
Meta Connect 2025, demo flop: gli occhiali smart di Zuckerberg non rispondono; Mark Zuckerberg in difficoltà: flop al lancio degli occhiali AI di Meta; Zuckerberg in difficoltà: flop in diretta per i nuovi occhiali AI di Meta.
Zuckerberg in difficoltà: flop in diretta dei nuovi occhiali AI di Meta al Meta Connect - Ban con IA e il braccialetto neurale falliscono due volte sul palco. Segnala affaritaliani.it
Mark Zuckerberg in difficoltà: flop al lancio degli occhiali AI di Meta - Ban Display con intelligenza artificiale non rispondono ai comandi del fondatore di Facebook e falliscono le prove live davanti al pubblico ... Secondo iodonna.it