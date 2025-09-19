Occhiali AI di Meta la presentazione flop di Zuckerberg | ecco cosa è andato storto e perché fa ridere il web

Doveva essere la rivoluzione tecnologica di Meta, l’alba di una nuova era per l’intelligenza artificiale indossabile. Invece, la presentazione dei nuovi occhiali AI di Meta si è trasformata in un clamoroso flop in diretta, mettendo in imbarazzo Mark Zuckerberg sul palco della Meta Connect. Il CEO di Meta aveva presentato con grande entusiasmo i Ray-Ban di seconda generazione, dotati di intelligenza artificiale e abbinati a un braccialetto neurale. L’obiettivo? Rendere l’IA un supporto quotidiano, intuitivo e a portata di mano. La realtà, però, si è rivelata ben diversa. Durante una dimostrazione live con l’influencer e chef Jack Mancuso, Zuckerberg ha chiesto all’IA integrata negli occhiali di suggerire una ricetta per una salsa di ispirazione coreana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

