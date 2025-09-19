Non solo lenti. Occhiali, sì, ma anche un modo diverso di guardare il mondo mettendo a fuoco la sostanza spogliata dalle apparenze. Dalla "fuffa", come dice Gino Repetto, quarantottenne, ideatore della “ Occhialeria sociale “ che ha appena aperto il suo primo negozio a Milano (dopo Genova, Torino, Pavia e Vigevano) nel quartiere Corvetto in via Pomposa 2 – ingresso in via Ravenna –, con il supporto della farmacia di quartiere Abbazia di Chiaravalle. "Sono uno spacciatore di lenti" ama definirsi citando De Andrè, con in testa quell’ottico che invece di vendere strumenti per correggere la vista fornisce oggetti speciali, "per improvvisare occhi contenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Occhialeria sociale“ al Corvetto. In vendita le lenti senza marchi: "Vedere bene è un diritto di tutti"