Occasione derby | El Aynaoui e Ferguson per affermarsi Pellegrini e Dovbyk per rinascere

Che sia una settimana particolare per la capitale è cosa ovvia, una di quelle che portano ad un match che si distacca da qualsiasi logica di classifica. L’ennesima presenza di Ranieri e Massara all’allenamento di ieri testimonia come c’è la voglia di stare vicino alla squadra, di far capire ai giocatori come questo derby vada vinto anzitutto per fomentare l’ambiente ed affermare il proprio dominio cittadino. Un Roma-Lazio che può costituire un’occasione per più di un giocatore anche a livello personale, una partita che può svoltare il percorso intrapreso a metà luglio. È ad esempio il caso di El Aynaoui e Ferguson, i due nuovi arrivati sui quali si nutrono maggiori aspettative. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Occasione derby: El Aynaoui e Ferguson per affermarsi, Pellegrini e Dovbyk per rinascere

Il derby visto come chance per svoltare Ferguson va a caccia del primo gol El Aynaoui sogna l’esordio indimenticabile Pellegrini e Dovbyk vogliono rilanciarsi - Il derby è l’occasione, può essere un momento di rinascita o un nuovo inizio. Come scrive ilmessaggero.it

Verso il derby: El Aynaoui e Ferguson pronti all’esordio. Anche per Hermoso è la prima volta - La settimana di avvicinamento al derby non è come tutte le altre: l’aria si fa pesante, l’ansia aumenta e si attende solo il fischio d’inizio. Si legge su ilromanista.eu