Obbediamo al caro leader | l' ironia di Stephen Colbert Jimmy Fallon e Jon Stewart dopo il caso Jimmy Kimmel

I colleghi di Jimmy Kimmel sono scesi in campo mostrando solidarietà al conduttore dopo l'improvvisa sospensione del suo late show. Gli anchorman più celebri della tv americana si sono schierati col collega Jimmy Kimmel denunciando la gravità della scelta di ABC di sospendere il suo Late Show dopo le sue dichiarazioni sulla morte di Charlie Kirk. Jon Stewart, Jimmy Fallon e Stephen Colbert hanno affrontato la questione spinosa nei loro show senza naturalmente rinunciare all'ironia che li contraddistingue. L'obbedienza patriottica di Jon Stewart Apertura in stile Corea del Nord per Jon Stewart, che è tornato alla guida del suo Daily Show eccezionalmente di giovedì in reazione alla sospensione shock dello show di Jimmy Kimmel e all'attacco alla libertà di parola . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

