Obama in Liguria vacanze italiane per Barack e Michelle

Vacanze italiane per Barack Obama e la moglie Michelle, arrivati oggi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per un viaggio in Liguria. L’atterraggio è avvenuto nel primo pomeriggio con un volo privato, e per motivi di sicurezza era stata istituita una no fly zone sui cieli di Genova. Programma blindato in Liguria. Il programma del soggiorno dei coniugi Obama resta top secret, ma da quanto emerge sarebbe prevista una tappa a Portofino, una delle mete più esclusive della Liguria. Secondo quanto riporta Repubblica, gli Obama passeranno il fine settimana a bordo dello yatch del regista Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Obama in Liguria, vacanze italiane per Barack e Michelle

In questa notizia si parla di: obama - liguria

Barack e Michelle Obama arrivano in Liguria: vacanze a Portofino sullo yacht di Steven Spielberg; Barack e Michelle Obama arrivati a Genova; Barack e Michelle Obama atterrati a Genova: destinazione yacht di Spielberg a Portofino.

Barack e Michelle Obama arrivano in Liguria: vacanze a Portofino sullo yacht di Steven Spielberg - Un arrivo di quelli che non passano inosservati, anche se in forma strettamente privata: Barack e Michelle Obama stanno per sbarcare in Liguria per un breve periodo di vacanza e relax. Riporta mentelocale.it

Michelle Obama atterrata a Genova per un weekend sullo yacht di Spielberg - Già nel 2023 l’ex first lady era stata fotografata a bordo dello Yatch di Spielberg, attraccato a Santa Margherita ... Secondo primocanale.it