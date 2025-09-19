O l’Europa va a destra o non sarà | a Fenix si discute del destino d’Europa tra identità e sovranità

« O l’Europa va a destra, o non sarà ». Il destino del continente è stato scandito così,  dal palco del Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. Sullo sfondo il laghetto dell’Eur, al centro il tema “ Il coraggio di essere in un tempo nuovo “. In platea, centinaia di militanti; sul palco, le voci più influenti del fronte conservatore: Marion Maréchal, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza e Antonio Giordano, insieme ai giovani Francesco Di Giuseppe e il moderatore  Maicol Pizzicotti Busilacchi. Fidanza: “Meloni ha cambiato Bruxelles”. Fidanza, capo delegazione FdI al Parlamento europeo e vicepresidente di Ecr party, ha ricordato il cambio di paradigma: «Oggi le forze di centrodestra hanno i numeri per incidere su politiche dannose come il green deal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

