O con me o in carcere | le pressioni di Erdogan per piegare i sindaci turchi d’opposizione
Non c’è pace per i sindaci del maggior partito di opposizione: il repubblicano social democratico Chp che nelle ultime elezioni amministrative si è aggiudicato i municipi di tutte le città più importanti della Turchia, a partire dalla megalopoli di Istanbul dove vivono 18 milioni di persone tra le quali milioni di curdi. Ieri anche il sindaco del distretto di Bayrampa?a di Istanbul, Hasan Mutlu, è stato formalmente arrestato assieme ad altre 25 persone nell’ambito di un’indagine per corruzione. La magistratura turca non è più di fatto indipendente dalla riforma costituzionale del 2017 e da allora il presidente-autocrate Recep Tayyip Erdogan ha la facoltà di nominare molti giudici e, di conseguenza, sceglie quelli che gli garantiscono fedeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ventisette anni di carcere per l’ex capo di Stato, a capo di una rete criminale contro la democrazia. Ma tra amnistia e pressioni statunitensi il rischio di impunità resta. di Claudia Fanti - X Vai su X
Istanbul, sindaco Imamoglu in carcere: “Spero ancora di candidarmi”/ “Erdogan sta smantellando la democrazia” - Turchia, dal carcere il sindaco di Istanbul Imamoglu rilascia dichiarazioni in esclusiva sulla possibilità ancora aperta della sua candidatura alle elezioni Istanbul, il sindaco Ekrem Imamoglu, ... Come scrive ilsussidiario.net