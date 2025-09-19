O con me o in carcere | le pressioni di Erdogan per piegare i sindaci turchi d’opposizione

Non c’è pace per i sindaci del maggior partito di opposizione: il repubblicano social democratico Chp che nelle ultime elezioni amministrative si è aggiudicato i municipi di tutte le città più importanti della Turchia, a partire dalla megalopoli di Istanbul dove vivono 18 milioni di persone tra le quali milioni di curdi. Ieri anche il sindaco del distretto di Bayrampa?a di Istanbul, Hasan Mutlu, è stato formalmente arrestato assieme ad altre 25 persone nell’ambito di un’indagine per corruzione. La magistratura turca non è più di fatto indipendente dalla riforma costituzionale del 2017 e da allora il presidente-autocrate Recep Tayyip Erdogan ha la facoltà di nominare molti giudici e, di conseguenza, sceglie quelli che gli garantiscono fedeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

