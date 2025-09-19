Nvidia entra in Intel al fianco del governo Usa | Washington blinda la filiera tech
Nvidia ha investito 5 miliardi di dollari in Intel, acquisendo quote della storica rivale in difficoltà. Il titolo Intel è volato sulla scorta dell’ingresso della rivale, che completa così un azionariato di sostegno all’azienda con sede nella stessa città, Santa Clara, dove opera il colosso di Jensen Huang, reduce dallo schiaffo cinese e dallo stop di Pechino all’uso dei suoi chip IA nella Repubblica Popolare. Lo scenario dell’investimento di Nvidia in Intel. La mossa è da intendersi come una risposta alle pulsioni di mercato e degli obiettivi economici e strategici dell’ amministrazione americana di Donald Trump, a cui Intel ha deciso gradualmente di adattarsi in una nuova fase segnata dal superamento di una strategia fallimentare che l’ha vista per anni inseguire tanto Nvidia sul design dei chip più avanzati quanto i colossi asiatici come Tsmc e Samsung sulla manifattura, finendo spiazzata su entrambi i fronti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
