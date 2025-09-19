NVIDIA e Intel ridisegnano il mercato dei semiconduttori
(Adnkronos) – Una mossa dirompente sta ridefinendo il panorama tecnologico globale. Con un accordo senza precedenti, NVIDIA e Intel Corporation uniscono le forze per co-progettare nuove generazioni di prodotti per l'intelligenza artificiale, i data center e il personal computing. Questa collaborazione storica non si limita a una semplice partnership, ma inverte le dinamiche consolidate del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
ASUS NUC 15 Performance: Mini PC Barebone con Intel Ultra e NVIDIA RTX per professionisti
NVIDIA si prende un pezzo di Intel. In arrivo processori Intel x86 RTX con grafica integrata
Nvidia investe 5 miliardi in Intel: “Gettare le basi per la prossima era dell’informatica”
Intel rassicura: le GPU Arc continueranno ad esistere anche dopo l’accordo con NVIDIA - Nonostante l'accordo con NVIDIA, Intel conferma che le sue GPU avranno un futuro, sottolineando come la collaborazione sia complementare alla roadmap esistente, seppur senza entrare nei dettagli. Riporta multiplayer.it