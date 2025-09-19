Nvidia e Intel patto storico che rivoluziona i semiconduttori

L’alleanza appena firmata da NVIDIA e Intel promette di capovolgere equilibri che parevano scolpiti nel granito del settore dei semiconduttori, aprendo una fase di cooperazione fra due rivali storici destinata a lasciare un segno profondo nelle tecnologie per l’intelligenza artificiale, i data center e i computer personali. Una svolta che riscrive i confini del comparto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nvidia e Intel, patto storico che rivoluziona i semiconduttori

In questa notizia si parla di: nvidia - intel

ASUS NUC 15 Performance: Mini PC Barebone con Intel Ultra e NVIDIA RTX per professionisti

NVIDIA si prende un pezzo di Intel. In arrivo processori Intel x86 RTX con grafica integrata

Nvidia investe 5 miliardi in Intel: “Gettare le basi per la prossima era dell’informatica”

#Nvidia ha investito 5 miliardi in #Intel. La società di chip, sostenuta dal governo Usa, non è più il colosso di un tempo. Ma la collaborazione con l'azienda di Jensen Huang potrebbe aiutarla Su http://Startmag.it - X Vai su X

Nvidia investe 5 miliardi di dollari nell’ex colosso in difficoltà Intel, quali obiettivi dietro questa mossa a sorpresa? Vai su Facebook

Accordo Intel-NVIDIA: Cosa significa per i fornitori di apparecchiature; Nvidia investe 5 miliardi di dollari in Intel: nasce un’alleanza sui chip per data center e PC; Intel promette prestazioni superiori alla RTX 3060 per la sua scheda video Arc A750.

Nvidia offre una stampella a Intel investendo 5 miliardi nello storico produttore di chip - Intel utilizzerà la tecnologia grafica di Nvidia nei prossimi chip per pc e fornirà i suoi processori anche per i prodotti per data center basati su hardware Nvidia ... Secondo ilsole24ore.com

Accordo storico: CPU Intel e GPU NVIDIA finalmente nello stesso chip - Intel e NVIDIA annunciano una partnership storica: in arrivo SoC x86 con chiplet RTX integrati e nuove CPU per data center AI. Da smartworld.it