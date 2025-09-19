Nuvolera | Palio delle Contrade
La tradizione incontra il divertimento a Nuvolera con il ritorno del Palio delle Contrade, un appuntamento attesissimo che animerà il paese dal 19 al 21 settembre con tre giornate di sfide, giochi, convivialità e spettacoli.Il cuore della festa sarà la piazza, che si farà teatro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
