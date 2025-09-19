Nusco | al via i festeggiamenti in onore di Sant’Amato

NUSCO – Si terranno dal 25 al 30 settembre 2025 i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Amato, primo vescovo e patrono della città. Il programma, religioso e civile, prevede celebrazioni liturgiche, concerti, presentazioni e momenti comunitari che coinvolgeranno la Cattedrale e diversi spazi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it