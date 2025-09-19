Nusco | al via i festeggiamenti in onore di Sant’Amato
NUSCO – Si terranno dal 25 al 30 settembre 2025 i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Amato, primo vescovo e patrono della città. Il programma, religioso e civile, prevede celebrazioni liturgiche, concerti, presentazioni e momenti comunitari che coinvolgeranno la Cattedrale e diversi spazi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: nusco - festeggiamenti
Auguri zio Amato! Ieri abbiamo festeggiato i tuoi splendidi 50 anni con una festa esplosiva in famiglia, nella calorosa cornice dell’Agriturismo La Tartufaia – Nusco Oggi, domani e sempre… tanti auguri di cuore al nostro caro e amato zio Amato Un tragua Vai su Facebook
Nusco celebra il patrono Sant'Amato; Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, eventi e sapori antichi; La Notte dei Falò 2024: tradizione e magia nel cuore di Nusco.
Villaurbana, via ai festeggiamenti in onore di Santa Margherita - Organizza la Consulta Giovani, in collaborazione con il Comune e il Comitato dei festeggiamenti dello ... Lo riporta unionesarda.it
Ittiri, via ai festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon - La parrocchia San Francesco ad Ittiri con il comitato di San Pasquale, presentano il programma dei festeggiamenti per in onore di San Pasquale Baylon. Riporta unionesarda.it