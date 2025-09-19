Nuovo presidio ai bagni pubblici dei giardini di Nervi

Genovatoday.it | 19 set 2025

Da lunedì 22 settembre i bagni pubblici dei Giardini di Nervi, nell’area delle ‘Case delle Bambole’, avranno un nuovo presidio di ‘start tappe’. Dal Comune spiegano che "si tratta di un ulteriore tassello del progetto di guardianaggio avviato in città, che unisce l’inclusione sociale alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

