Nuovo parco galleria via Ardoino | cosa prevede il progetto
Giovedì pomeriggio, nell’aula magna del liceo scientifico ‘Enrico Fermi’, è stato presentato, durante una seduta di commissione del Municipio Centro Ovest, il progetto di fattibilità tecnico-economica del parco pubblico che sarà realizzato sulla nuova galleria di via Ardoino, a Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - parco
Al parco Francolini inaugura il nuovo skate park. Il Comune: "Un'idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà"
Energia per 22mila famiglie in Toscana con il nuovo parco fotovoltaico di Grosseto
Pisa, il nuovo volto del parco Cesare Balbo: un esempio concreto di collaborazione per la comunità
Pavanetto (FdI): “Nel nuovo Parco delle Giare di Mira nel veneziano, un altro tassello del complesso piano per la prevenzione dell’inquinamento in Laguna che si aggiunge al grande lavoro che da anni la Regione sta portando avanti. 6 mila piante depureran Vai su Facebook
Nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro, a Mondello. Sabato alle 11 presentazione alla stampa https://ift.tt/vqJm6nt - X Vai su X
Nuovo parco galleria via Ardoino a Sampierdarena: al via il processo partecipativo; Nuovo parco galleria via Ardoino, cosa prevede il progetto e come saranno coinvolti i cittadini; Il nuovo Parco Urbano di via F.lli Bandiera.
Linea del Campasso, al via il percorso partecipativo per il nuovo parco sulla copertura di via Ardoino - Sono stati presentati oggi pomeriggio nell’aula magna del liceo scientifico Enrico Fermi, durante una seduta di commissione del Municipio II Centro Ovest, il progetto di fattibilità tecnico- Riporta msn.com
Forio, al via i lavori per il nuovo parco urbano - Con il riutilizzo di 25 mila metri cubi di materiale proveniente dalla frana del 26 novembre 2022, sono iniziati i lavori per il nuovo parco urbano a Forio. Scrive 2anews.it