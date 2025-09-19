Nuovo ospedale da 103 milioni nel Casertano arriva De Luca
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca a posare martedì 23 settembre (ore 11) la prima pietra a Sessa Aurunca, nel Casertano, per la realizzazione del nuovo Ospedale cittadino. A fianco a De Luca il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, il Sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio e il Direttore Generale Asl Caserta Antonio Limone. La cerimonia sarà accompagnata dalla solenne benedizione della prima pietra a cura della Diocesi di Sessa Aurunca. Nel contesto della riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale, il nuovo presidio di Sessa Aurunca sostituisce l’attuale Ospedale “San Rocco”, e sorgerà in una zona strategica, lungo la Strada Statale Appia (Km 169) in corrispondenza del bivio con la Strada Provinciale 104 (noto come “bivio di Carano”), sul lato direzione Capua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
