Nuovo direttore sportivo Juve depennato un nome dalla possibile lista dei dirigenti accostati in estate | ecco di chi si tratta

Nuovo direttore sportivo Juve, depennato un nome dalla possibile lista: tutti gli ultimi aggiornamenti. Un nome che in estate era stato al centro di numerose speculazioni di mercato, si allontana definitivamente dall’Italia per una nuova avventura professionale. Matteo Tognozzi, l’ex capo scouting della Juventus e una delle figure più apprezzate per la sua visione internazionale e per la sua capacità di scovare giovani talenti, è pronto a iniziare un nuovo capitolo in Portogallo. Stando a un’esclusiva riportata da Fabrizio Romano sul suo account X, Tognozzi ha accettato l’incarico di diventare il nuovo direttore del Rio Ave, unendosi al progetto a lungo termine di Marinakis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

