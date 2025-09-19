Nuovi talenti sulla scena È il Fortissimissimo festival

Tornano i concerti dei nuovi talenti della scena classica nazionale e internazionale, che si presentano al pubblico con tutta la carica del loro entusiasmo. La formula del Fortissimissimo Firenze Festival, ideato e curato dal maestro Andrea Lucchesini e che giunge quest’anno alla sua nona edizione, è dar spazio a giovani musicisti che si stanno facendo notare per talento e preparazione, da soli o nei complessi da camera. In tutto 17 appuntamenti, di cui 11 a Firenze e 6 tra Empoli e Figline Valdarno, parte del cartellone di Fortissimissimo Metropolitano. Si parte stasera alle 20 a Palazzo Buontalenti con l’esibizione di Ernesto Campagnaro al violino e Riccardo Baldizzi al violoncello, che eseguiranno musiche di Bach, Vivaldi, Martinu, Margola e Sollima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

