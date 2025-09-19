Nuovi comandanti per i carabinieri di Chioggia e il Nucleo natanti

Due nuovi ufficiali per il comando provinciale dei carabinieri di Venezia. Ieri mattina, il generale di brigata Marco Aquilio ha accolto presso la caserma di San Zaccaria il maggiore Fortunato Suriano - che da qualche giorno ha assunto il comando della compagnia dei carabinieri di Chioggia - e il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

