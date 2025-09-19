Nuovi campi sportivi a Zambra per l’aggregazione

Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per il nuovo impianto sportivo Andrea Braschi, all'interno del ' Giardino 2 Agosto ' nel quartiere della Zambra. Il campo di calcio a 5 e pallavolo, intitolato a un giovane della zona scomparso prematuramente nei primi anni '90 in un incidente stradale, è stato inaugurato alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin che ha portato il saluto del Comune e del consigliere comunale del centrodestra Daniele Brunori mentre per la società che gestisce l'impianto, l' Us Zambra 2020, è intervenuto il presidente Francesco D'Aguì. Ad aprire 'simbolicamente' la struttura, invece, Simonetta, la sorella di Andrea Braschi.

