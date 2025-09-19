Nuove tecnologie digitali e il futuro economico degli stadi italiani

L’innovazione digitale sta trasformando profondamente il panorama calcistico italiano, con un impatto sempre più evidente anche sugli stadi. L’introduzione di tecnologie avanzate, come il 5G e la realtà aumentata, sta ridefinendo l’esperienza dei tifosi e aprendo nuove prospettive di business per i club. Analizziamo come queste evoluzioni stiano influenzando i modelli economici degli impianti sportivi e quali opportunità si prospettano per il futuro. Digitalizzazione e nuovi modelli di ricavo. Negli ultimi anni, i club di Serie A hanno iniziato a investire in infrastrutture digitali per migliorare la fruizione delle partite e incrementare le fonti di ricavo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Nuove tecnologie digitali e il futuro economico degli stadi italiani

